Paklene vrućine: U ponedjeljak temperature do 40 stepeni

Ujutru će biti vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i veoma toplo, uz slab vjetar, promjenljivog smjera, saopšteno je iz entitetskog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od 18 do 24, na jugu do 27, a najviša dnevna od 31 do 38, na jugu i sjeveru lokalno oko 40 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi za utorak, 13. avgust, najavljuju da će biti sunčano i veoma toplo, ponegdje i vruće, a tokom noći mogući su lokalni rjeđi pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 34, na jugu oko 38 stepeni Celzijusa, prenosi “Srna”.

U srijedu, 14. avgusta, biće kiše, pljuskova i grmljavine mjestimično, a najviša dnevna temperatura od 18 do 27, na jugu oko 33 stepena Celzijusa.

U četvrtak, 15. avgusta, očekuje se sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 19 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusa.

U BiH danas je bilo pretežno sunčano, a oblačnije jedino na području Krajine, saopšteno je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Mrakovica 24, Han Pijesak 27, Čemerno 28, Novi Grad i Prijedor 29, Mrkonjić Grad i Ribnik 30, Gacko, Sokolac, Srbac i Srebrenica 31, Banjaluka, Doboj, Šipovo, Brčko i Tuzla 32, Bijeljina, Zvornik, Nevesinje i Sarajevo 33, Bileća, Rudo i Foča 35, Višegrad i Trebinje 36, te Mostar 38 stepeni Celzijusa.

