U BiH stiže snažno nevrijeme

U petak pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje sa zapada tokom dana. Poslijepodne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na sjeveru i sjeveroistoku lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama i jakim udarima vjetra.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 34 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenose “Nezavisne“.

