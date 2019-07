Inzko najavio usvajanje zakona o negiranju genocida, Dodik mu odgovorio

Advertisements

Inzko u izjavi za našu televiziju nije precizirao da li će ovaj zakon nametnuti pošto svi pokušaji u Parlamentu Bosne i Hercegovine u ovom smjeru nisu dali rezultata.

“Postoji strana u BiH koja to tvrdi i neki oko njih, pa čak i u regionalnom, da ne kažem u evropskom planu. Isto postoje oni koji smatraju da se to na taj način ne možemo kvalifikovati. Relevantna je diskusija o tome. Ako neko uputi prijedlog zakona u Parlament, Parlament će o tome odlučivati. Ukoliko Inzko, kako se poziva da on nametne, onda neka računa da je rapisao poziv u RS za utvrđivanje statusa Republike Srpske“, kazao je Dodik.

Inzko je gostujući u programu “N1” kazao da će uložiti sav napor da Bosna i Hercegovina, poput mnogih drugih država, iduće godine dobije zakon o negiranju genocida.

Na pitanje da li očekuje da će naići na otpor, Inzko poručuje kako je civilizacijska norma da se prizna genocid.

