Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme. U ostatku zemlje padavine uglavom u noći sa nedjelje na ponedjeljak.

Vjetar umjeren zapadni i jugozapadni. Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, poslije podne, su mogući povremeno jaki udari vjetra. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 28 do 34 °C.

U Sarajevu sunčano. Kiša se očekuje u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 °C, navodi se u saopštenju.

