Danas sunčano i vruće, temperature do 35 stepeni

Advertisements

Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima je moguća magla. Poslije podne, ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć i slab pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, piše “Avaz“.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

U četvrtak pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima ili u noći sa četvrtka na peteka u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.

Advertisements

loading...

Facebook komentari