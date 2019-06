Upaljen je žuti meteoalarm za cijelo područje Bosne i Hercegovine

Advertisements

Prema podacima Zavoda, upozorenje je izdato zbog grmljavinskog nevremena.

Žuti meteoalarm se navodi kao vrijeme koje je potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali iz FHMZ-a savjetu da stanovništvo bude na oprezu ako neko namjerava prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

Podsjetimo, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne sa kišom ili lokalnim pljuskovima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu od 24 do 28 stupnjeva, piše “N1“.

