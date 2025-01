Stigla prognoza za BiH do 11. februara: Evo kad se vraćaju snijeg i minusi

Kako navode meteorolozi, plitka ciklona s centrom nad sjevernim Jadranom, uz prateće frontalne sisteme, usloviće nestabilne vremenske prilike do 29. januara. U tom periodu dominiraće južni vjetar, povremeno s jakim i olujnim udarima, što će nositi i natprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine.

Od 30. januara do 1. februara očekuje se period bez padavina uz umjereno visoke temperature zraka, što će omogućiti stabilnije vremenske prilike.

Međutim, od 2. do 6. februara, meteorolozi najavljuju novu promjenu u vremenskim uvjetima. Dolazak hladne zračne mase sa sjevera donijeće padavine u vidu snijega i niže temperature koje će biti prikladne za zimski period. Uz snijeg, očekuje se i pojačan vjetar. Ovaj period označiće kraj relativne stabilnosti i povratak zimskih uvjeta.

Od 7. do 11. februara prognozira se stabilno vrijeme, bez padavina, sa temperaturama koje će biti u granicama prosjeka za ovo doba godine.

Što se tiče temperatura, do 31. januara predviđaju se natprosječno visoke temperature. U Bosni, minimalne temperature tokom večeri i jutra bit će u rasponu od 3 do 8°C, dok će u Hercegovini biti od 6 do 11°C. Dnevne temperature u Bosni očekuju se u rasponu od 7 do 12°C, a u Hercegovini od 10 do 15°C.

Nakon 1. februara, temperature će se značajno smanjiti. Minimalne vrijednosti bit će u Bosni od -6 do -1°C, dok će u Hercegovini biti od -2 do 3°C. Maksimalne temperature širom Bosne kretat će se od -2 do 3°C, dok će u Hercegovini biti od 4 do 9°C.

Kako je navedeno, ovi vremenski uvjeti treba da traju do 11. februara, kada se očekuje stabilizacija vremena uz prosječne temperaturne vrijednosti za zimski period.

