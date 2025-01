Dodik stigao u Mostar, sastanak s Čovićem bit će održan u restoranu

Sastanak će biti održan u jednom restoranu na putu Mostar – Široki Brijeg.

Kako je ranije saopćeno, Dodik i Čovićem će razgovarati o budućnosti državne koalicije s obzirom na posljednje promjene koje podrazumijevaju Trojkin raskid partnerstva sa SNSD-om.

Trojka očekivano nije pozvana na sastanak s obzirom na to da su oni svoj stav iznijeli tokom prošle sedmice objavom da raskidaju partnerstvo sa SNSD-om. Međutim, da bi ta stranka bila izbačena iz vlasti, potrebno je da koaliciju raskine i HDZ, prenosi Klix.

Dosadašnje izjave i potezi iz HDZ-a govore da u stranci nema volje za eliminacijom Milorada Dodika i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske. Također, HDZ-ovi zastupnici nisu glasali ni za smjenu člana Kolegija Predstavničkog doma BiH Nebojše Radmanovića, a član Kolegija tog doma iz reda hrvatskog naroda Marinko Čavara je tokom vikenda dao izjavu u kojoj kaže da HDZ ostaje pri starom dogovoru napravljenom prilikom formiranja koalicije.

No, s obzirom na to da je ovo najozbiljniji pokušaj izbacivanja SNSD-a iz vlasti do sada, HDZ će sigurno ozbiljnije preispitati odnose sa SNSD-om.

