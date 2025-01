Konferencija za medije ministra MUP-a KS Katice: Ko je poslao policiju da pravi psihološki pritisak na studente i profesore

Postavlja se pitanje ko je poslao policiju da pravi psihološki pritisak na studente i profesore.

Iako smo uputili medijski upit ministru MUP-a KS Admiru Katici (NiP), nismo dobili odgovor,piše Avaz.

Iskoristili smo priliku i na konferenciji za medije postaviti ovo pitanje.

– Nisam upoznat, sad od Vas čujem. To je pitanje koje je u nadležnosti operativnog dijela Ministarstva unutrašnjih poslova. To je Uprava policije. Tako da ako imaju bilo kakva saznanja, to treba pitati u Upravi policije. A ako ima nekih prijava na postupanje policijskih službenika, postoje načini zakonom propisani kako se to radi – kazao je Katica na pitanje novinara “Avaza”.

Novinar “Avaza” je postavio pitanje ministru Katici i o najavi velikih protesta.

– Pa, ja ne bih tako prejudicirao stvari. Mislim da će se to riješiti u najboljem mogućem redu, kako to odgovara svim građanima u BiH. Što se tiče policije, vidite da mi kapacitiramo da policija bude u stanju da odgovori svakom sigurnosnom izazovu – odgovorio je Katica.