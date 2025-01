Meteorolozi objavili vremensku prognozu do kraja mjeseca

U Bosni preovladavaće pretežno oblačno, uz uglavnom slab do umjeren vjetar, pretežno sjevernog smijera. U centralnim područjima moguća je magla u kotlinama. Suho i bez padavina izgledno je najmanje do utorka, kada se povećava vjerovatnoća za kišu uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između -8°C i -3°C, na jugu zemlje od 0°C do 4°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između -2°C i 3°C, na jugu zemlje između 6°C i 11°C, prenosi N1.

I u periodu od 23. do kraja mjeseca prema trenutnim prognoznim modelima u našoj zemlji preovladavaće stabilno vrijeme uz promjenjivu naoblaku.

U kotlinama i duž riječnih tokova moguća je magla.

Jutarnje temperature između -8°C i -2°C u Bosni do 4°C u Hercegovini. Najviše dnevne od -3°C do 3°C, na jugu zemlje do 10°C.

