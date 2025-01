Kupili stanove, zgrada se izgradila, ali ne mogu u nju: Vlasnik izgradio više kvadrata nego što je smio!?

– Ljudi nemaju šta da jedu, plaćaju ratu kredita, koja se kreće od 700 do hiljadu maraka, i žive pod kirijom koja se, također, kreće od 600 do 800 maraka. Ja se bojim da može doći do onog neželjenog, kazao je Suad Delić, javlja BHRT.

Kupci stanova u naselju “Oaza” u Tuzli održali su mirne proteste. Ogročeni su, jer ne mogu useliti u stanove koje su uredno kupili. Investitor nikada nije dobio upotrebnu dozvolu, jer je izgradio 694 kvadrata više u odnosu na projekat, što Grad Tuzla smatra nelegalnom gradnjom.

Kupci stanova ističu da su u ogromnoj agoniji, mnogi na rubu egzistencije jer plaćaju visoke kredite i žive pod kirijom.

– Onog momenta kada dobijemo ključeve možemo useliti, što se toga tiče, sve je uredu. Samo se čeka odobrenje od Općine, poručuje jedan od kupaca stana Mirnes Begović.

Stanovi propadaju

Grad Tuzla nije investitoru Dženex d.o.o. dao upotrebnu dozvolu jer je Dženex odstupio od projekta i izgradio 700 kvadratnih metara više od dozvoljenog.

– Nakon što su nam rekli da ubacimo stvari, moj problem je zato što garancije ističu. Dolazi do vlage stanu, već sam bio u stanu. Štetočine ulaze u stan, nište stvari, garancije odlaze, rekao je Sandro Stokanović, još jedan od kupaca stana, za BHRT.

Cijena kvadrata stana ovdje je bila 3.000 KM. Kupci se s pravom pitaju što su radile Gradske službe od 2021. godine i zašto su višak izgrađenog prostora mirno promatrale? I što uopće kupci stanova imaju s tim, koji nisu bili ni upoznati s problemom odstupanja investitora od projekta?

– Ljudi nemaju šta da jedu, plaćaju ratu kredita, koja se kreće od 700 do hiljadu maraka, i žive pod kirijom koja se, također, kreće od 600 do 800 maraka. Ja se bojim da može doći do onog neželjenog, dodaje Suad Delić, koji je također kupac stana.

U Dženexu tvrde da pozitivno mišljenje o 700, kako ih nazivaju, novostvorenih kvadrata imaju i od Ministarstva prostornog uređenja i nadležne komisije. U Gradskoj upravi ističu da neće dati upotrebnu dozvolu sve dok se o autentičnosti zakona o odstupanju ne izjasni Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlasnik: Kvadrati ne izlaze izvan gabarita dozvole

– S obzirom da ti novostvoreni kvadrati, ne nelegalni nego novostvoreni kvadrati, ne izlaze izvan gabarita dobivenih građevinskom dozvolom, kako horizontalnih tako vertikalnih, to jest spratnosti, daje se pozitivno mišljenje i predlaže se Službi da doobračuna za više izrađenih kvadrata rentu i izda upotrebnu dozvolu, kaže Dževad Sakić, vlasnik Dženex gradnjе d.o.o.

– Ja radim na zakonit način i na način kako se treba raditi. Formalna legalizacija je krivično djelo. Pogodovanje u tome, jer ja obezbjeđujem nekome da prodaje kvadrate koje sam mu ja formalno legalizirao, to je direktno pogodovanje investitoru. To je krivično djelo, dodaje Fahrudin Delić, pomoćnik gradonačelnika Grada Tuzle,

Ova zgrada u “Oazi” nije jedina čiji kupci ne useljavaju zbog nedobivanja upotrebne dozvole. Ključno je pitanje: mijenjaju li se konačno standardi Grada Tuzle nakon što je Grad preuzeo novi gradonačelnik i postavio nove ljude na čelo gradskih službi.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari