Milanović: U izbornoj kampanji kao da sam igrao šah s golubom, Evropom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani

Aktuelni hrvatski predsjednik Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje Musić Milanović glasao je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na izbornom mjestu u Osnovnoj školi “Petra Zrinskog” u Zagrebu,piše Avaz.

Nakon što je obavio građansku dužnost, Milanović se obratio okupljenim novinarima u Zagrebu, među kojima su i reporteri “Avaza” koji u glavnom gradu Hrvatske prate drugi krug predsjedničkih izbora.

Nikad nepoštenija igra

Milanović je na početku odgovarao kratko na novinarska pitanja.

Upitan kako je, odgovorio je:

– Dobro. Lijep dan, hladan, suh. Pravo vrijeme. Zima.

Rekao je kako nije bilo nikakvih rituala, jer on nije čovjek od rituala.

Na pitanje šta će raditi dok iščekuje rezultate, Milanović je kazao:

– Ručak doma s familijom, kao i svaka nedjelja.

Naglasio je kako nema nervoze.

– Ne, nema nervoze. Ovo su zadnji izbori. Na svake izbore do sada sam izlazio s nadom u pobjedu i kao političar i stranački. Uvijek su šanse za pobjedu postojale. Jednom je ostvarena pretežito moćno. A sada se kao i svaki puta nadam pobjedi. Vjerujem u pobjedu zato jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno.

Prije svega zato što je važno, a i zato što malo valjam. Mislim da sam ovaj posao radio zadnjih pet godina i zadnjih 15-20 godina u najboljoj vjeri. To znam da sam radio u najboljoj vjeri ali nadam se da su i ljudi to vidjeli – rekao je Milanović.

Govorio je i o očekivanjima kada je riječ o izlaznosti.

– Pa pristojnu. U odnosu na što? Stvaran broj birača ili neki statistički broj birača? Jer mi imamo jednak broj birača koliko i stanovnika, kao da nema malodobnih. Proljetos onih 62 posto koji su izašli na parlamentarne izbore je ustvari preko 70 posto. Ovih 46 posto koje je izašlo na izbore prije dva tjedna je više. Mislim da će to biti u nekim istim okvirima, što je okej – naveo je on.

Upitan je i kako bi ocijenio kampanju.

– Kao groznu kampanju. Nikada protivnik, koji je imao manje šansi, nije igrao nepoštenije. Kao da sam igrao šah s golubom. Znate kako to izgleda. Golub je neka ptica koja je dominirala, a sada ima puno više vrana i gavranova.

To su inteligentnije invazivne ptice. Golub je bolji od papige, ali golub kada stane za šahovsku ploču, a moraš ga tretirati kao sebi ravnopravnog, ruši krilima figure, ne zna pravila, odnosno zna ih ali ih ne želi poštivati. Grozna kampanja – istakao je on.

Osvrčući se na sve ono prije izbora, Milanović je rekao kako bi promijenio debate.

– To nema smisla. Na ovaj način nema smisla. Svatko može doći i onda bez ikakvih posljedica pričati šta god mu padne na pamet. To nema smisla.

Dakle ili dati ljudima više prostora da pričaju, da malo divane, pa da gledatelji i birači mogu vidjeti s kim imaju posla, ali bojim se da bi golubovi našli načina da i to sabotiraju i to miniraju. Moja protivnica i suparnica u zadnjoj kampanji prije 5 godina je bila čista aristokracija za ovo danas – izjavio je on.

Evropa je nereprezentativna

Govorio o demokratiji, navodeći kako je navodno demokratska Evropa u mnogo čemu aristokratska i nereprezentativna.

– Hrvatska ima nekakve rezidualne intiutivne mehanizme odbrane demokracije od strane građana. Neke države podliježu i propadaju. Hrvatska se ne da zarobiti. Hrvatska je skeptična, uvijek je naš narod skeptičan i ne izvlači ga se lako na ulice. To mora biti drama. Nije kao u Beogradu, nije kao ni u Austriji.

Odbrana demokracije se ne sastoji u tome da svakome ko misli drukčije od tebe pljuneš da je ruski igrač i da radi za Putina.

Lako je nekome zalijepiti naljepnicu. Ja sam predugo u političkom životu i mnogo ljudi znam. I kada vidim kako se neke političare titulira i lijepe naljepnice, blati ih se, ja znam te ljude.

Šatro, navodno demokratska Evropa je u mnogo čemu aristokratska i nereprezentativna. Evropom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani. Predsjednica Evropske komisije nikad nije išla na izbore. To ne može biti osoba koju se previše pita. Može nešto raditi, ali njeno mišljenje i mišljenje takvih ljudi je sporedno. Ovo je sada volja građana – naveo je on.

