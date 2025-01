Dodik opet prijeti secesijom, Konaković poručuje: On nudi jad, čemer i bijedu

Na njegove nove separatističke izjave reagirao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, naglašavajući da “Dodikove nove/stare najave secesionizma još jednom potvrđuju da su mu interesi ruskog važniji od interesa srpskog naroda”.

U intervjuu za “Glas Srpske”, Dodik je govorio o političko-ekonomskim pritiscima i sankcijama s kojima se RS suočila tokom prošle godine, naglasivši da će nastaviti s politikom otpora prema međunarodnim odlukama koje smatra nelegitimnim, prenosi Srna.

“Nismo naivni da mislimo da je tu kraj, ali vjerujemo da su svi shvatili da ova garnitura neće dozvoliti otimanje imovine i da je spremna da ide do kraja. A što se tiče tog kraja, za njih, za nas je to politički cilj. A to je nezavisnost i samostalnost Republike Srpske. I to su svi shvatili. Imali smo donošenje zakona od neizabranog stranca Christiana Schmidta, a to nije europski standard”, rekao je Dodik, prenosi Klix.

Poručio je i to da je cilj RS neutralna politika Amerike.

“Oni su do sada bili jednostrani i činili su sve da sruše Dejtonski mirovni sporazum. Kada to vidimo, mi nemamo nijedan razlog da ga branimo. Očekujem da Amerikanci kažu da prepuštaju ljudima u BiH da odluče o sudbini zemlje, a mi znamo šta ćemo odlučiti”, rekao je Dodik.

Konaković: Dodik nudi siromaštvo

Ove izjave izazvale su oštru reakciju ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji je optužio Dodika da blokira uvropski put Bosne i Hercegovine u korist tuđih interesa.

Konaković je podsjetio da se BiH nalazi pred ključnim prilikama za ekonomski napredak kroz ponude iz Europske unije koje, kako navodi, ne smije propustiti. Istaknuo je ekonomski razvoj, otvaranje EU tržišta, privlačenje investicija, te fondove za poljoprivredu, obrazovanje i digitalizaciju kao šanse koje bi mogle značajno unaprijediti život svih građana BiH.

Međutim, prema njegovim riječima, Dodik svojim postupcima usporava ili potpuno blokira te procese, nudeći građanima Republike Srpske scenarij sličan onome u Pridnjestrovskoj republici, pobunjeničkom dijelu Moldavije koji međunarodna zajednica ne priznaje.

“Ovih dana je vlast u Pridnjestrovskoj republici naredila građanima da se griju u jednoj sobi, plina i struje nemaju, ekonomski se raspadaju. Umjesto podrške iz fondova i razvoja ekonomije, Dodik još jednom nudi jad, čemer, bijedu i grijanje u jednoj sobi”, napisao je Konaković u svojoj objavi na Facebooku.

Zaključio je da Dodik dobro zna kako je secesija nemoguća te da će institucije BiH, uz podršku međunarodnih partnera, zaštititi teritorijalni integritet i suverenitet države, naglašavajući kako je važno s vremena na vrijeme podsjetiti ga na tu činjenicu.

Facebook komentari