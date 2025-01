U BiH danas pretežno oblačno, za pojedine regije izdat meteoalarm zbog vjetra

Temperature zraka u 7:00 sati: Sokolac -4 stepeni, Zenica 1, Banja Luka i Ivan Sedlo 4, Prijedor 5, Livno, Sanski Most, Široki Brijeg i Tuzla 6, Bugojno, Mostar i Stolac 7, Gradačac, Sarajevo i Trebinje 8, Drvar i Jajce 9, Bihać 13 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo raste.

Danas će u većem dijelu zemlje biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prenosi N1.

U zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Najviša dnevna od 6 do 12, na jugu i sjevernim područjima zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

U utorak (7. januar) će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslijepodne i tokom noći kiša je moguća u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 16 stepeni.

I u srijedu (8. januar) će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Oblačnost će se zadržati i u četvrtak (9. januar) umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini i jugozapadnim područjma Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

Izdat meteoalarm zbog vjetra

Također, na stranici FHMZ BiH je objavljeno i to da je za pojedine dijelove BiH danas izdat i žuti meteoalarm zbog potencijalno opasnih udara vjetra.

Meteoalarm je izdat za područje Livna, Banje Luke, Foče i Trebinja. Navedeno je da su na ovim područjima danas mogući udari vjetra jačine od 40 do 50, odnosno, 60 km/h.

“Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće uslijed krhotina koje nosi vjetar”, navedeno je na stranici FHMZ BiH.

