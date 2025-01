Objavljena detaljna vremenska prognoza za prve dane 2025. godine

Danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano vrijeme.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni. U područjima sa dugotrajnom maglom od 0 do 4 stepena.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. U večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na sjeverozapadu Bosne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 stepeni.

U petak oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Prestanak padavina prema kraju dana ili tokom noći. Visina novog snijega većinom između 10 i 20, a u višim područjima i na planinama od 20 do 40, ponegdje i do 50 cm. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni uz postupno skretanje na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 10, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U subotu pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu do 8 stepeni, pišu Vijesti.

