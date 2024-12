Asocijacija poduzetnika Hercegovine: Povećanje minimalne plaće neodrživo!

Pridružujući se već objavljenim stavovima i apelima nekih poduzetničkih udruženja u vezi s najnovijim mjerama Vlade FBiH koje se odnose na visinu minimalne plaće u Federaciji BiH, Asocijacija poduzetnika Hercegovine (APH) upozorava na neodrživost modela kojim se minimalna plaća administrativnim mjerama podiže za više od 60 posto, bez očekivanih izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

– Drastičnim povećanjem minimalne plaće Vlada FBiH pokazala je jedino da se ne odriče vlastitih budžetskih prihoda, a ovime ih i drastično uvećava, bez jasnog plana da se rastereti realni sektor, ali i svi drugi poslodavci koji se s novim mjerama neće moći nositi.

Donošenje radikalnih mjera kao što je ova treba planirati i najavljivati barem pola godine unaprijed, kako bi se poslodavci mogli prilagoditi i pripremiti, a ne samo dan do isteka kalendarske godine, kao u ovom slučaju. Ovako su poslodavci dovedeni pred svršen čin nakon što su već uradili svoje finansijske planove i budžete za 2025. godinu – kazali su iz APH-a.

Naglasili su da su uvijek podržavali povećanje minimalne plaće u FBiH, ali su upozorili da je podizanjem troškova rada za 685 KM po zaposlenom, praktično preko noći, ugroženo poslovanje velikog broja kompanija, posebno malih i srednjih poduzeća, a prema prvim procjenama ugrožava se između 20.000 i 30.000 radnih mjesta.

– Nagli skok troškova rada odrazit će se na cijene proizvodnje, što gotovo neizbježno vodi u novi ciklus inflacije – upravo u trenutku kad je ona dovedena pod kontrolu u BiH.

Gubljenjem radnih mjesta povećat će se nezaposlenost, čime automatski slabi i ukupna kupovna moć stanovništva, što će se indirektno odraziti na lošije globalne pokazatelje u ekonomiji Federacije BiH, a to će neminovno voditi i do smanjenja proračunskih prihoda na duge staze-naveli su.

Kao poduzetničko udruženje, dodali su, apeliramo na Vladu Federacije i zakonodavne vlasti, da se čim prije pozabave reformskim zakonima, odnosno da se novi Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak, uvažavajući prijedloge poslodavaca, bez odlaganja pošalju u skupštinske procedure, kako bi se pokušalo sanirati štetu koju će poslodavcima izazvati najnovija uredba Vlade FBiH.

– Napominjemo još jednom kako APH i sve njezine članice već godinama rade na kontinuiranom i održivom povećanju primanja uposlenika i to će i dalje činiti, ali bez smanjenja izdvajanja na plaće nema prave reforme, nema razvojnih proračuna i u konačnici nema očekivanog i poželjnog ekonomskog rasta – zaključili su iz APA

