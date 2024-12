Budi se Novo Sarajevo: Načelnica Karić najavila rekonstrukciju Željinog stadiona, uređenje brda Hum, prvo kino…

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić najavila je da će 2025. godina za tu općinu biti godina infrastrukture. Najavila je rekonstrukciju Željinog stadiona te nastavak realizacije projekta uređenja brda Hum.

Ona je na novogodišnjoj konferenciji za medije govorila o aktuelnim projektima, planovima i ključnim temama koje su od interesa za građane Novog Sarajeva za 2025. godinu.

– Općina Novo Sarajevo je divno mjesto za život. Mjesto gdje imamo priliku napraviti promjenu i poboljšati uvjete života za sve naše sugrađane. Vrijeme je da uljepšamo općinu Novo Sarajevo, da je očistimo, da poboljšamo saobraćajnu i vodovodnu infrastrukturu, kanalizacione mreže – kazala je Karić.

Najavila je da će posebna pažnja biti posvećena brdu Hum, jer taj višegodišnji projekt nije bilo moguće završiti tokom jednog mandata, ali ističe kako “Hum treba biti naša novosarajevska oaza“.

Pored toga, nedavno je potpisan ugovor za saniranje klizišta koji je bio preduvjet za nastavak radova na izgradnji Centra za sport i rekreaciju “Vinko Šamarlić“.

Također, Karić je najavila da će Vilsonovo šetalište učiniti atraktivnijim i privlačnim tokom sva četiri godišnja doba.

Pored rekonstrukcije fasada, fokus rada će biti i na građanima. U budžetu za 2025. godinu predviđeno je povećanje iznosa stipendija učenicima, mlade će podržati kroz različite startup projekte, a planirana je i podrška mladim sportistima.

– Želimo da nagradimo njihove vrhunske sportske rezultate i da damo zamah mladim sportistima, uložimo i u sportsku infrastrukturu, posebno u Željin stadion. Ministarstvo kulture i sporta KS je izdvojilo blizu pet miliona KM, kako bi rekonstruisalo južnu tribinu – podsjetila je načelnica.

Najavila je izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju fasade Željinog stadiona, odnosno sjeverne tribine.

Također, Karić želi da u toj općini oživi i kulturu i umjetnost, te će u „Dječijoj kući“ napraviti prvo kvartovsko kino.

– Naša omladina i svi stanovnici općine Novo Sarajevo zaslužuju da u našoj općini sve vrijeme imaju sadržaj. Općina Novo Sarajevo mora biti kuća u kojoj ćemo imati koncerte, izložbe, a naša općina nipošto ne smije biti samo spavaona – istakla je Karić.

Najavila i poboljšanje komunalne infrastrukture te je povećan budžet za JP ONSA. Tom preduzeću će, kako je kazala, proširiti nadležnosti, te će se baviti i čistoćom.

– Želim da u 2025. napravimo promjene koje će biti očigledne, ali i one koje će biti suštinske. Dobru praksu i sve one dobre projekte koje smo počeli ćemo nastaviti. A sigurno da ćemo zajedno sa vrijednim i dobrim timom Općine Novo Sarajevo napraviti i pozitivne pomake i promjene gdje god je to moguće – poručila je načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić.

