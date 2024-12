Otac kod Travnika osvetio sina: Evo kako je govorio prije 8 godina

To je uradio iz osvete jer mu je Zahirović prije deset godina ubio sina. Klepić je, dvije godine nakon tog događaja, ispričao svoju verziju šta se dogodilo.

Kako je rekao te 2016. godine Klepić, bio je u kući sa suprugom Mersijom i mlađom kćerkom te mlađim sinom.

“Moj stariji sin Ajdin je došao iz mjesta Šujica gdje je privremeno radio kod jednog čovjeka koji mu nije platio zarađeni novac taj dan kad je došao. Pozvao ga je sutradan u jutarnjim satima da dođe u Šujicu kako bi mu dao novac što je Ajdin učinio te je zajedno sa Amelom Zahirovićem i Faikom Klepić otišao u Šujicu. Tako se moj sin Ajdin vrati kući negdje oko 14:00 sati te smo se tu svi zadržali negdje do 20:00, kada se Ajdin spremio i otišao sa prijateljem Klepić Almedinom i Gigović Admirom. Tada je rekao svojoj majci: Odosmo ti dovesti mladu, na što je moja supruga odgovorila ‘sretno vam bilo sine.’ Tako smo ostali u kući svi zajedno gore pomenuti, gdje sam ja gledao neki film, moja supruga je vršila pripreme za Bajram i tako smo negdje oko 00:40 otišli svi na spavanje”, ispričao je Nedim Klepić.

Novi.ba

Read more

Najpoznatija optička iluzija otkriva da li ste posebni: KOJA LINIJA JE DUŽA?

Početak problema

Svega sat vremena kasnije počinju problemi. Kako je ispričao, oko pola 2 mu je zazvonio mobitel i sin Ajdin mu je rekao da ga je Mirnes Zahirović napao, piše Klix.ba.

“Odmah sam se obukao, a moja supruga me je pitala šta se događa. Nisam joj htio odgovoriti. Kada sam otišao vani, nisam imao kod sebe ključeve od vozila, jer je moja supruga zaključala automobil te me ponovo pitala ko te zove, na što sam joj odgovorio da se Ajdin svađa sa Mirnesom te ja tada sjedam u vozilo s namjerom da spriječim svađu između mog sina Ajdina i Mirnesa. Nije mi bilo jasno otkud se oni svađaju jer su inače bili dobri prijatelji, što znaju svi u našem selu. Ja odlazim u pravcu Mirnesove kuće jer sam pretpostavljao da se to desilo kod njegove kuće. Po dolasku u neposrednu blizinu kuće vlasnistva Mirnesovog oca, ja okrećem svoje vozilo ispred kuće tako da sam okrenut u pravcu svoje kuće”.

Kako dodaje, po izlasku iz vozila vidio je svog sina Ajdina kako drži letvu u ruci i čuo Zahirovića kako govori “sad ću ja vama pokazati, zapamtit ćete vi mene.”

“U tim momentima sam pokušao da zadržim svog sina Ajdina kako se ne bi više tukli, te sam pokušao da dozovem Mirnesovog oca Hemeda kojeg sam pozivao više puta da spriječi dalju tuču govoreći mu: Spriječi to Hemede, da nam se djeca ne udaraju pred Bajram. Odjednom, iz mraka, sam uočio da trči Mirnes prvi, a za njim i njegova majka Džemila, njegov otac Hemed i dajdža Huso, te kada sam to vidio ja sam stao ispred svog sina. Mirnes u tom trenutku nasrće na mene sa namjerom vjerovatno da udari Ajdina. Tada sam osjetio toplinu na svom tijelu u predjelu lijeve bočne strane ne sluteći da sam izboden. U tom momentu sam i dalje držao Ajdina gurajući ga prema autu sa željom da se više ne tuku, ali sam tada osjetio slabost zbog uboda jer mi je tekla krv koju sam osjetio na svojoj ruc. U tim momentima sam vidio kako su svi gore pomenuti opkolili mog sina Ajdina gdje se isti uspio od njih otrgnuti bježeći udeso prema autu. Oni su se tada počeli povlačiti prema svojoj kući”, ispričao je.

“Babo, izboden sam”

Kako kaže, on je sa sinom tada ušao u automobil i krenuli su kući. Objasnio mu je da mu nije rekao da je ranjen, a ne znajući da mu je i sin ranjen.

“Po dolasku na krivinu Ajdin mi je rekao: Babo, izboden sam. Tada se onesvijestio od zadobijenih rana. Kada sam to vidio, krenuo sam velikom brzinom prema Zehrinoj kuci te sam isto tako brzo kroz prozor pozivao govoreći mu: Zehro, dijete mi je zbodeno, hajde da ga vozimo u bolnicu. Na to su mi prisutni rekli da sam i ja izboden. Ubrzo je Zehro izašao iz kuće te smo Ajdina unijeli u njegov kombi i tako smo odvezeni do bolnice u Travniku gdje je meni pružena prava liječnička pomoć.”

Kako kaže, u tim momentima nisu mu željeli reći da mu je sin preminuo od zadobijenih povreda.

“Nakon šest mjeseci ubica je pušten na slobodu. Javni tužilac Mersudin Pružan u tih šest mjeseci nikad nije pozvao mene i moju suprugu da pričamo o tome, nikad u kancelariji nismo bili kod njega. Kad je trebalo biti glavno suđenje, nisu nas obavijestili niti pozvali na suđenje. Pružan Mersudin je trebao biti na suđenju, ali je poslao drugu tužiteljicu koja nije imala pojma o slučaju mog sina. Pozvao me je isti Mersudin da potpišem papir neki za koji mi nije htio reći za šta je, niti je dao da pročitam i taj mi je dan rekao da je pušten ubica mog djeteta i da je osuđen na samo tri i pol godine. U ovoj nepravdi učestvovali su: Mersudin Pružan, presjednik Vijeća sudija Mehmedalija Husejnović i advokat Ferizović Bekir koji su dobili 20.000 eura”.

Kazao je da je ubica njegovog djeteta pobjegao u Njemačku, a da je on uz pomoć sudija, tužioca i prijatelja saznao da se nalazi u Minhenu.

“Kontaktirao sam policiju u Minhenu i tako da sam doznao da je uhvaćen u krađi i trgovini drogom i tako je prebačen u BiH, odnosno zatvor u Zenici”.

Kako je rekao Klepić, Mirnes Zahirović je preuzeo sve na sebe, ali on tvrdi da su u ubistvu učestvovali i njegov djed, njegova majka i otac.

“Iz svega možemo izvući da pravde ovdje uopće nema,ne postoji”, zaključio je Klepić

Facebook komentari