Za vikend stiže promjena vremena uz snijeg i jake udare vjetra

Krajem dana stiže naoblačenje sa juga što će u večernjim satima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne usloviti lokalno slabu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni.

Dnevna temperatura zraka od osam do 14 stepeni, a u područjima sa dugotrajnom maglom od dva do šest stepeni.

Naredni dan se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Tokom dana u većem dijelu Bosne kiša postepeno prelazi u susnježicu i snijeg, osim na krajnjem sjeveru. U Hercegovini se očekuje prestanak padavina krajem dana.

Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini prijepodne južni i jugoistočni, a poslijepodne sjeverni i sjeveroistočni.

Krajem dana i tokom noću u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne se očekuju povremeno jaki udari vjetra. Temperatura zraka u Bosni između dva i osam stepeni, a u Hercegovini od osam do 14 stepeni, prenosi Klix.

Prvi dan vikenda se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim, istočnim i lokalno zapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg.

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do jaka bura uz postepeno slabljenje poslije podne. U ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus četiri do dva, na jugu do pet, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 10 stepeni.

Drugi dan vikenda se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada prema kraju dana i tokom noći.

U kasnim večernjim satima se očekuje kiša na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od minus osam do minus dva, na planinama do minus 13, na jugu do dva, a dnevna od dva do osam, na jugu do 10 stepeni.

U ponedjeljak se čeka pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne se očekuju jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od nula do četiri, na jugu do osam, a dnevna od minus dva do dva, na jugu od četiri do deset stepeni.

