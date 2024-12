Sutra se otvara Zima na Vilsu: Pogled na Sarajevo s 33 metra visine

Tradicija duga četraest godina organizovanja najveće novogodišnje manifestacije “Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market” otvara svoja vrata za sve posjetitelje prekosutra, 04. decembra u 18 sati.

Posljednje četiri godine, ova manifestacija smještena je na Vilsonovom šetalištu na radost svih Sarajki i Sarajlija s obzirom da se nalazi na polovini grada.

Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market je mjesto gdje se slave svi praznici koji se u Sarajevu zimi već vijekovima proslavljaju (katolički i pravoslavni božić, Jevrejska hanukkah, nove godine po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru…)

Na taj način ovaj događaj afirmiše multikulturalni karakter Sarajeva, po kojem je glavni grad BiH poznat u čitavom svijetu.

“Kao i svake godine najveću sarajevsku jelku zajedno će upaliti načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i Predrag Puharić, gradonačelnik grada Sarajeva. Možemo se ponositi našom tradicijom kojom zimska praznična sezona počinje paljenjem naše jelke. Raduje nas što ćemo i ovu sezonu ugostiti veliki broj naših građana, turista i posjetitelja bh. prijestolnice u vrijeme praznika”, kazala je direktorica Zime na Vilsu by Sarajevo Holiday Marketa Selma Bajić, prenosi N1.

Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market ponudit će razne sadržaje za sve generacije. U Carlsberg Beer Gardenu će tokom cijelog trajanja manifestacije biti organizirane svirke i after work party, a osim toga bit će otvoreno i NLB klizalište koje će ove godine biti obogaćeno novim detaljima i zanimljivim DJ zabavama na otvorenom.

Kao i što smo navikli od organizatora Zime na Vilsu na novitete prilikom realizacije svojih manifestacija, ovogodišnje iznenađenje i poklon svim posjetiteljima je Panoramski točak, visok 33 metra, te se time ova atrakcija izdvaja od svih sličnih koje su do sada viđene u regionu.

Organizatori su poduzeli napore i veliki trud kako bi ova atrakcija stigla na manifestaciju Zima na Vilsu, a izvanrednu podršku pružila je općinska administracija općine Novo Sarajevo, na čelu sa načelnicom Benjaminom Karić.

“Najmlađi posjetioci uživat će u Coca-Cola selu Djeda Mraza, zatim i u atraktivnom Luna parku”, rekla je.

Dio Zime na Vilsu by Sarajevo Holiday Marketa činit će i sajamske kućice koje će posjetiteljima uveseliti praznične trenutke svojim prodajnim asortimanom.

Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market osmišljena je kao mjesto za sve generacije, te će live svirke biti organizovane sve do kraja januara dok će manifestacija trajati do 08. februara 2025. godine.

Facebook komentari