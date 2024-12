Šta nas čeka do kraja sedmice? Temperature od -3 do 14 stepeni

Danas u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne jutro malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

U ostatku zemlje magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i veći dio dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.



Trodnevna prognoza

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili susnježicom u Bosni, na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini povremena i slaba kiša. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje uz nešto više oblaka, može pasti malo kiše ili susnježica. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 13 stepeni, pišu vijesti.

