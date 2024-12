Koalicija nije dogovorila Plan rasta ni ovaj put, ali jeste odluku za imenovanje glavnog pregovarača za EU

“Prva je bila zakon o zaštiti ličnih podataka, to je onaj drugi zakon koji smo trebali usaglasiti. Dogovor je da do srijede ove nijanse definiramo da bi do kraja sedmice Vijeće ministara imalo hitnu sjednicu, a za iduću sedmicu Zastupnički dom i Dom naroda, da ta dva zakona u paketu riješimo. Druga tačka je Plan rasta gdje je ostalo još otvorenih pitanja i dogovoreno je da predsjedavajuća sazove radni tim i da se precizno zaključi šta nam je ostalo dogovarati”, rekao je Čović, prenosi N1.

Naveo je kako su danas usaglasili odluku za imenovanje glavnog pregovarača za EU i dva zamjenika kao i Program integrisanja. Ime glavnog pregovarača BiH sa EU dogovoreno je ranije.

“Imenovanje IPA kooridantora danas nismo mogli usaglasiti. Budžet institucija BiH – usaglasili smo da ministar finansija BiH pripremi podlogu za dogovor kako bi se o tome moglo razgovarati. Sedma tačka je bila Program rada institucija Vijeća ministara gdje je dogovoreno da se predsjedavajućoj u ime svih institucija dostave programi rada. Bila su i tekuća pitanja gdje se razgovaralo o nametnutim odlukama OHR-a i drugim pitanjima”, rekao je Čović.

Naveo je kako su imali korektnu atmosferu, ali da im još dosta toga za uraditi kada je u pitanje evropski put Bosne i Hercegovine.

Facebook komentari