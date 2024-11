Penzioneri se nadaju: Hoće li biti vanrednog povećanja penzija do kraja godine?

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić (NiP) posljednjih dana se dao u komentiranje o Međunarodnom aerodromu Sarajevo, hoće li pod koncesiju ili ne, a sada je prozvao i Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona jer se po njemu “amnestirala od svojih obaveza da pomogne u sanaciji nakon poplava”, ali je zato danima ranije šutio na odluku o isplati sadake penzionerima.

Na konferenciji za novinare 12. novembra Vlade Federacije BiH, na kojoj se govorilo o jednokratnoj pomoći penzionerima nije bilo Delića. Nije se oglašavao ni nekoliko dana nakon toga, ali se sada probudio da komentira o Aerodromu Sarajevo i poplavljenim područjima.

U posljednjoj objavi na društevnim mrežama ovlaš se dotakao jednokratne pomoći kazavši kako “nije prvi put da zahtjevi nisu mogli biti u potpunosti ispunjeni, slične situacije su bile i tokom mandata premijera Novalića, kada su penzioneri također tražili veće, a dobili manje iznose”.

Penzioneri od maja ove godine traže jednokratnu pomoć po 200 KM za one sa penzijama do 1.000 KM a po 100 KM za one čije su penzije iznad 1.000 KM. Odgovor na njihove zahtjeve bio je u novembru na način da su po 100 KM dobili oni sa penzijama od 573 KM do 684 KM a po 50 KM oni čije su penzije iznad zagarantovane, a do 1.000 KM.

U svojim objavama Delić se nijednom nije dotakao izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, šta je sa vanrednim povećanjem penzija do kraja godine. Ovo pitanje je prešutio i u Parlamentu FBiH.

– Kada je riječ o vanrednom povećanju penzija do kraja godine, neće ga biti. Uvijek sam rekao da ako hoćete nešto da ne uradite, da zamajavate javnost, onda formirate komisije. To je u ovom slučaju. Što se tiče nas, ne treba nama reforma penzionog sistema. Naš je zahtjev izmjena četiri člana Zakona o PIO-u. To su članovi 79, 80, 81 i 140, a tiču se povećanja penzija vanrednog i redovnog.

Mi tražimo da se iz zakona briše termin usklađivanje, da se brišu dva parametra za povećanje penzija, a to su 50 posto rasta BDP-a i 50 posto indeksa potrošačkih cijena. Tražimo da se penzije povećavaju shodno rastu prosječnog ličnog dohotka u FBiH i potrošačke korpe, kako redovno, tako i vanredno. Znamo da lični dohodak iz mjeseca u mjesec raste – kazao je za Faktor Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

Ogromno nezadovoljstvo penzionera izazvala je ponižavajuća jednokratna pomoć od po 50 i 100 KM. Zbog svega je za 27. novembar u Sarajevu zakazana vanredna sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

– Na toj sjednici ćemo analizirati zaključke sa sastanka koji je održan sa premijerom Nerminom Nikšićem i federalnim ministrima 17. septembra. I tada se vidjelo da je Vlada tim sastankom željela da kupi mir jer smo za 3. oktobar zakazali masovne proteste. Zbog tih zaključaka protesti su prolongirani. Tada je Nikšić rekao da se jednokratna pomoć neće raditi bez Saveza, a urađena je – kazao je Trakić.

