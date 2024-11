Meteorolozi objavili kakvo vrijeme nas očekuje u prvoj polovini decembra

U srijedu na prostoru Bosne i Hercegovine preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od četvrtka uz porast temperature zraka izgledno je oblačno s kišom koja će na jugu i jugozapadu zemlje biti obilnija, saopćeno je danas iz FHMZ BiH.

Osim kiše koja će pojačati intezitet u noći sa četvrtak na petak u pretplaninskim područjima očekujemo susnježicu, a na planinama snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača.

Snijeg nije isključen i u kotlinskim područjima Bosne. Mnogo povoljnije neće biti ni za vikend kada se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim područjima.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između 1°C i 5°C, u Bosni, na jugu Hercegovine od 4°C do 10°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 7°C i 12°C.

Na jugu zemlje do 15 °C.

Prva sedmica decembra prema raspoloživim prognoznim modelima proteći će u stabilnim vremenskim prilikama. Prognozira se pretežno oblačno i djelimično sunčano.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -2°C i 4°C, u Hercegovini do 8°C. Najviša dnevna temperatura od 2°C do 8°C, jugu zemlje do 12°C, saopćeno je iz FHMZ BiH

Facebook komentari