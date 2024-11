Nakon snijega: Evo kakve nas promjene očekuju u narednim danima

Novo naoblačenje se očekuje tokom noći što će usloviti padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje.

Danas u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Novo naoblačenje se očekuje tokom noći što će usloviti padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica i snijeg. Vjetar tokom dana slab južni i jugoistočni, a tokom noći umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

Trodnevna prognoza

U petak 22.11.2024., oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postepeno preći u susnježicu i snijeg. Poslije podne padavine prestaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Obilnije padavine u većem dijelu Hercegovine, zapadnim, djelimično centralnim i sjevernim područjima Bosne. U jutarnjim satima vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U ostaku dana vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna temperatura -2 do 4, na jugo od 8 do 14 stepeni.

U subotu 20.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od – 8 do -2, na planinama i visoravnima do -14, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 stepeni.

U nedjelju 20.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 6 do 0, na planinam i visoravnima do -13, na jugu od -2 do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 11 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Mada će padavine tokom dana postepeno slabiti, osjetno niže temperature, uz veći sadržaj vlage u zraku i pojačan osjet hladnoće, uzrokovaće probleme hroničnim bolesnicima, ponajviše osobama sa plućnim i kardiovaskularnim problemima. Neophodno je povesti računa o prikladnom odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti. Sa noćnim satima ponovo slijedi pogoršanje vremena, uz jače izražen jugo i dosta lošiju opštu sliku, piše avaz.

