VELIKI PAD TEMPERATURE: U ovim dijelovima BiH sutra s očekuj snijeg,OVO JE PROGNOZA POZNATOG METEROLOGA

– Očekivani vrh vodnog vala je od 20. do 22. novembra 2024. godine. Obavijest o prognozi mogućih povećanja vodostaja, te pojavi mogućih bujičnih tokova obuhvaća općine i gradove Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg – saopćeno je iz Agencije.

Intenzivne promjene vremena

Meteorolozi upozoravaju na dinamične i intenzivne promjene vremena i veće količine padavina na cijelom prostoru BiH. Padavine će posebno biti izražene u Hercegovini, na njenom sjeveru i istoku te u Krajini, kako nam to kaže Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ-a.

– Očekivane količine padavina koje su i u granicama i narandžastog upozorenja su između 30 i 50 litara po metru kvadratnom, a lokalno može pasti i 70 litara kiše po metru kvadratnom. Upozorenje se odnosi na današnji dan. U Bosni je situacija malo blaža s obzirom na to da će vlažnija zračna masa usloviti to da će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, pa to ne predstavlja veći rizik za poplave – kaže nam Krajinović, prenosi Novi.

Podsjećanja radi, od 3.do 4.oktobra na području Jablanice palo je čak 323 litra kiše po metru kvadratnom, a na ostalim meteorološkim stanicama na slivnom području rijeke Neretve od Konjica do Mostara registrirane su sljedeće količine padavina: Konjic: 167 litara, Drežnica 231 litar, Jasenjani 123 litra, Mostar 29 litara i Široki Brijeg 87 litara.

Kiša uz olujne udare vjetra

Vremenske prilike, naglašava Krajinović, jesu rizične jer se uz kišu očekuju i dosta jaki do olujni udari vjetra.

– I do kraja sedmice se očekuju padavine. Kiša u Bosni će preći u snijeg pa će već sutra ujutro biti formiran snježni pokrivač u većem dijelu Bosne i to ne samo na planinama, s obzirom da se očekuju niske vrijednosti temperatura zraka, a bit će i poledice. Očekivane vrijednosti temperatura tokom sutrašnjeg dana u jutarnjim satima od minus šest do nula, na planinama do minus 12 stepeni. A, danas je na Ivan Sedlu u 13 sati bilo devet stepeni, a u Neumu 19, tako da će uslijediti veliki pad temperatura zraka zbog ove nagle promjene usljed nadolaska hladne zračne mase sa sjevera – naglašava Krajinović.

