Naredne sedmice velika promjena: Meteorolozi objavili dugoročnu prognozu

Nastavlja se period stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

– Povremeno će biti više oblaka naročito u večernjim i ranim jutarnjim satima. Izgledna je i magla u Bosni, koja će se u kotlinama i duž riječnih tokova zadržati veći dio prijepodneva, prenosi Hayat.

Slab mraz za dane vikenda moguć je na većim visinama, a početkom naredne sedmice i u kotlinskim područjima Bosne – naveli su iz FHMZ-a.

Minimalne temperature zraka u narednim danima varirat će između -3 i 3 u Bosni, a na jugu Hercegovine od 6 do 10 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 8 do 13, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni Celzijusa.

– Sredinom naredne sedmice prema raspoloživim prognoznim modelima prognozira se naoblačenje koje će usloviti kišu koja bi ponegdje mogla biti i obilnija. Više padavina se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima – prognoziraju iz FHMZ-a.

Dodaju da su moguće nešto više jutarnje, ali i niže dnevne temperature vazduha.

Jutarnje temperature u Bosni bit će uglavnom između -1 i 4, u Hercegovini do 6 stepeni. Najviše dnevne temperature od 2 do 7, jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

