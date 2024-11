FHMZ objavio vremensku prognozu za naredne dane: Pretežno sunčano ali temperature idu u minus

U subotu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od -1 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C.

U nedjelju u Hercegovin i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 20 °C, prenosi N1.

U ponedjeljak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje dana magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U utorak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 °C.

Facebook komentari