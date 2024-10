Agencija za sigurnost hrane: Na tržište BiH ipak isporučeni sokovi s komadićima metala, obaviješteni inspekcijski organi

Agencija za sigurnost hrane BiH danas je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište BiH ipak isporučena bezalkoholna pića porijeklom iz Austrije, za koja je u toku povlačenje i opoziv s tržišta više zemalja zbog sumnje na sadržaj komadića metala.

Prije nekoliko dana ovakvu informaciju Agencija nije imala.

Sporni proizvodi

Prema informaciji koju smo dobili iz Agencije za sigurnost hrane BiH, radi se o proizvodima Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero), MezzoMix.

U pitanju su sokovi u PET ambalaži i pakiranjima od 0,5 litara, s oznakom “najbolje upotrijebiti” do između 04.02.2025 i 12.04.2025 i kodom ‘’WP’’ ispod otisnutog datuma. Sporni proizvodi potiču iz fabrike Coca-Cola HBC Austria GmbH, Clemens-Holzmeister-Straße 6, 1100 Beč, Austrija, njihov distributer je Metro Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, Austrija, a uvoznici u BiH: COSMO Celic d.o.o., Kralja Tomislava Ulaz A-2b.b., Gornji Vakuf/Uskoplje; Pam Consulting d.o.o., Obradovića 1, Banja Luka,piše Avaz

Idu na uništavanje

– Sve raspoložive informacije o proizvodu, shodno važećim propisima, dostavljene su na daljnje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u BiH od kojih je zatraženo preduzimanje mjera i povratno obavještavanje Agencije za sigurnost hrane BiH.

Svi proizvodi iz ovog obaviještenja, koji budu pronađeni na policama i u skladištima, idu na uništavanje – kazao je direktor Agencije Džemil Hajrić za portal “Avaza”.

