Meteorolozi objavili kakvo vrijeme nas očekuje tokom sedmice u BiH

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 °C.

U utorak 29.10.2024., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostalim područjima jutro pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. Postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C.

U srijedu 30.10.2024., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima jutro oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

U četvrtak 31.10.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 °C.

U petak 01.11.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C, saopćeno je iz FHMZ, prenosi N1.

