Vremenska prognoza do nedjelje: Proljetni dani i Miholjsko ljeto pred nama

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 2; Srebrenica 5; Sarajevo 6; Bjelašnica, Bugojno, Livno i Tuzla 7; Doboj, Široki Brijeg i Zenica 8; Zvornik 9; Banja Luka, Drvar, Jajce i Sanski Most 10; Bihać i Prijedor 11; Gradačac i Trebinje 12; Mostar 13; Neum 16°C.

Danas pretežno oblačno na području Krajine gdje povremeno i lokalno može padati kiša. U većem dijelu zemlje preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA i dalje je povoljna. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na veći dio populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U toplijem dijelu dana poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Također, preporučuje se slojevito odijevanje, s obzirom na osjetnije razlike jutarnjih i dnevnih temperatura.

Objavljena je prognoza do nedjelje:

U četvrtak 24. 10. 2024. od ranih jutarnjih do poslijepodnevnih sati slaba kiša se uglavnom očekuje na području Krajine. U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše u centralnim, sjevernim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C.

U subotu 26. 10. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C.

U nedjelju 27. 10. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari