Danko Dangubić, spasilac iz Konjica: Na katastrofu niko nije bio spreman

Kako je za “Dnevni avaz” kazao Dangubić, dolaskom njihovih ekipa na teren doprinijelo se normalizaciji situacije.

– Sve vrijeme, od početka pa do kraja, bio sam učesnik akcije spašavanja, sanacije terena, dijeljenja hrane i vode…. Najgore je bilo prvih nekoliko dana. U prvih 80 sati spavali smo svega 7-10 sati. Potrefilo se da sam bio u mogućnosti da izađem na teren, adrenalin čovjeka vodi da jednostavno ne zna koliko je sati i šta treba. Ti završiš jedan posao i dobiješ informaciju za neki drugi. Trudiš se da to uradiš što prije, automatski dobiješ informaciju za neku treću situaciju i to su bile stvari gdje iz trenutka u trenutak dobivaš nove informacije i prilagođavaš se. Taj adrenalin te nosi. Ali manje je to bitno. Daj Bože da smo mogli pomoći, da nije bila nijedna žrtva u pitanju. To bi bila najveća satisfakcija čovjeku. Žalibože svih ljudi koji su stradali u cijeloj BiH – istakao je Dangubić.

