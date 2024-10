Zakiru poplava odnijela 5,5 tona ribe: “Ljudi, hitno mi je potrebna mašina”

Uslijed poplava koje su prije deset dana zahvatile općinu Kreševo, Zakir Bećar ostao je bez 5,5 tona ribe. U njegovom ribnjaku bilo je između 60 i 70 hiljada komada pastrmke. Riječ je o porodičnom biznisu uzgoja i tova ribe, dugom četiri decenije. Ribnjak je 1984. godine izgradio Zakirov otac Rasim, koji je i dalje vlasnik obrta “Wild Lachs” u selu Gunjani.

“Ribnjak fizički nije oštećen, ali jeste dovod vode, međutim riba je isplivala jer je preplavilo, voda nije dolazila samo odozdo nego i odozgo, sa dvije strane što se nikada nije desilo, a ribnjak se prostire na dunum i po”, kaže Zakir.

Ostalo oko 2.000 komada

Oko 98 posto ribe je odnijela voda, prema riječima našeg sagovornika, ostalo mu je oko 2.000 komada. Većinom uzgaja kalifornijsku pastrmku, a bilo je, kako kaže, malo i potočne. Najviše su je prodavali kao konzumnu, no na proljeće je išla i sitnija kategorija.

“Radimo od ikre do konzumne ribe, neko traži mlađ pa smo i to prodavali. Šteta je oko 150 hiljada maraka, riba plus ograda koju je voda odnijela”, navodi Zakir.

Na pitanje da li i od koga očekuje pomoć, odgovara: “Teško, mislim da će biti gluha vlast na ovo. Konopca imam metar-dva, ali vješati se neću, koliko budem mogao sanirat ću.”

Objekat pamti još od svog djetinjstva i njegove izgradnje, uvijek je, priča nam funkcionirao, pa čak i u ratnim godinama, u minimalnom kapacitetu, ali je preživio sve, pa će i ovo i nastaviti raditi.

Svoj pesimizam kada je riječ o mogućnosti nadoknade štete potkrepljuje iskustvom od prije tri godine kada se ovaj ribnjak također našao na udaru poplava. Komisija je tada dolazila i procijenila štetu na 36 hiljada maraka.

“To je tada otišlo prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i oni su mi platili samo hiljadu maraka nadoknade, a od općine sam dobio mašinu koja je radila dva dana i to je sve što sam dobio”, prisjetio se Zakir.

Hitno potrebna mašina

Stoga se ni ovaj put ne uzda mnogo u finansijsku pomoć. Svoj ribnjak je sam vratio u funkciju i svu komunikaciju napravio, izuzev jednog cjevovoda koji se ne može osposobiti bez mašine.

“Ljudi, meni je hitno potrebna mašina, ne mogu da je dobijem već 10-ti dan je danas, a Općina i civilna zaštita niko mi ne šalje mašinu. Imam cijevi, ali nemam radne snage, treba mašina da prokopa 60 metara da se polože cijevi jer se ribnjak napaja iz izvora plus Crna rijeka, jedno napajanje nije u funkciji jer je voda sve odnijela”, kaže Bećar u nadi da će konačno neko čuti njegov vapaj.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je poziv privrednim subjektima sa područja pogođenih teškim poplavama, koji su pretrpjeli materijalnu štetu i kojima je zbog toga otežano poslovanje, da se pisanim putem obrate ovom ministarstvu, radi sagledavanja štete i iznalaženja adekvatnih rješenja za njihov oporavak.

Zakir se javio na ovaj poziv, nikakav odgovor, kaže, još uvijek nije dobio, piše Agroklub.

