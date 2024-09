Baš onako kako je i meni poručio Bakir Izetbegović… Šta mislite, hoće li se oglasiti predsjednik SDA ili prva dama?!

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a, oglasio se nakon istupa Kenele Zuko iz SDA na skupu u Vogošći, te prozvao i lidera ove stranke…

– Stavovi Kenele Zuko su samo kontinuitet koncepta koji kaže da je “stranka važnija od naroda”, baš onako kako mi je u poruci napisao Bakir Izetbegović i kako veliki broj SDA funkcionera doživljava poredak u našoj zemlji.

Nije novo ni to što vrijeđa i ponižava one koji žive van Sarajeva, to su njene kolege radile i ranije, bolno je jer nema obzira prema mjestima našeg najvećeg stradanja.

Olovo, istočna Bosna, Srebrenica, Bratunac i Orašje ovog su puta bili meta.

Ranije je to bila Rogatica, mjesto mog porijekla, a i druga mjesta raznim kenelama i h. zahiragićima.

Ta stranačka mašinerija ismijava i jednu cijelu profesiju koja ja završila Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

Vidio sam da je novi miljenik porodice, a inače nosilac liste u Novom Sarajevu, ismijao DIF (FASTO) nazivajući ga akšam školom.

Sve što stoji na putu stranci njihova je meta.

Možda i najbrutalniji primjer jeste objava predsjednika KO SDA Faruka Kapidžića koji je izjednačio rahmetli muftiju Muamera Zukorlića sa Radovanom Karadžićem jer je rahmetli muftija kritikovao neke postupke SDA.

Šta mislite, hoće li se oglasiti predsjednik SDA ili prva dama i osuditi ponašanje svojih perjanica, i zašto neće?

Zato moramo nastaviti još jače i ne dozvoliti da koncept stranka ispred naroda i države dalje nanosi štetu našoj domovini i ljudima u njoj – poručio je Konaković.

