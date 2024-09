Inspekcije čekaju 6. decembar, a onda… Zašto se još puši u ugostiteljskim objektima u FBiH? Ni nargilama se ne piše dobro

Da li je zakon o zabrani pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine na čekanju? Šta znači doneseni pravilnik i daje li odriješene ruke inspektorima da nadziru i kontrolišu primjenu zakona – pojasnio je Vedran Marčinko iz Federalnog ministarstva zdravlja, koji je inače pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije.

Marčinko je, između ostalog, poručio za N1 da se razlikuje taj od zakona u Hrvatskoj koji zabranjuje i korištenje elektronskih cigareta, vipeova pa čak i snusa koji se prodaje u kutiji, a kojeg koriste osobe umjesto pravih cigareta kako bi nadomjestile potrebnu količinu nikotina.

– Zbog tog lobija u vezi s električnim cigaretama kasni se sada i sa novim direktivama u Evropskoj uniji koje bi definisale šta je to duhanski i novi duhanski proizvod. Neke su zemlje definisale da je to duhanski i nikotinski proizvod jer dosta njih daje samo tu dozu nikotina koja je potrebna da se zadovolji ta ovisnost. Jer svi ti konzumenti novih duhanskih proizvoda će kasnije početi konzumirati i klasičnu cigaretu. Samo je to sve jako cool i pristupačno za mlade tako da je to dobro osmišljen marketing – dodao je Marčinko.

Interesovalo nas je da li je dovoljno jak lobi za nargila barove kojih, prema dostupnim informacijama, ima oko 1.500 na području Federacije BiH.

– Nargila barovi se tretiraju kao i cigarete, ne mogu se konzumirati u javnim zatvorenim prostorima već napolju u baštama. Ne može nigdje biti specijaliziran nargila bar jer on kao takvi ne postoje u zakonima. Tako da imamo ugostiteljske objekte koji drže hranu i piće. U slučaju kada objekat nema hranu, ali služi piće i kafu, onda se može do 50 kvadrata vlasnik opredijeliti da li je pušački objekat i mora 10 posto svog kapaciteta za tu zonu odrediti – poručio je Marčinko.

Inače to opredijeljenje se odnosi na objekte koji su manjeg kapaciteta i u kojima se ne može napraviti izolirani prostor za pušače jer nemaju tu mogućnost. Obratno vrijedi za veće objekte koji su obavezni u svom prostoru imati odvojeni, posebno prilagođeni prostor za one koji konzumiraju cigarete.

Dakle, Marčinko je poručio da inspekcije čekaju 6. decembar kada će konkretno i početi djelovati, a kazne će se kretati od 100 KM za pušače i do 5.000 KM za objekte. Inače, inspekcija je i sada na teren, ali djeluje preventivno u smislu upozorenja.

