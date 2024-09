Danas je prvi dan jeseni, lijepo vrijeme iskoristite za boravak u prirodi

Diljem svijeta obilježava se jesenski ekvinocij, trenutak kada Sunce prolazi tačno iznad ekvatora.

Termin ekvinocij dolazi od latinskog aequinoctium, koji označava jednaku duljinu dana i noći (aequi = jednako i noct = noć). Ovo je jedan od dva dana u godini kad su dan i noć jednako dugi diljem Zemlje. Dan i noć jednako su dugi još samo na prvi dan proljeća.

Dan i noć zapravo nisu savršeno jednaki tijekom jesenskog ekvinocija.To je zato što se ekvinocijem smatra dan u kojem središte sunca zađe tačno 12 sati nakon što je izašlo, dok se dan mjeri drugačije, odnosno od trenutka kad vrh sunca izađe do trenutka kad zadnji njegov komadić zađe, istaknuli su iz Američkog mornaričkog opservatorija., prenosi KLIX.

No te brojke približno su jednake tijekom nekoliko dana prije i nakon ekvinocija. Jesen traje do 21. decembra, odnosno do zimskog solsticija.

Prvi dan jeseni u BiH je osvanuo sunčan sa jutarnjim temperaturama od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevnim od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

Za ponedjeljak se predviđa također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

