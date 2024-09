Danas sunčano i toplo: Evo kada možete očekivati kišu i pljuskove

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a dnevna oko 22 stepena.

I sutra, 23. septembra, bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

No, u utorak, 24. septembra, stiže blago zahlađenje. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24 stepena, prenosi Avaz.

Facebook komentari