DANAS OBLAČNO: A evo kakve nam temperature stižu narednih dana

Po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U poslijepodnevnim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju prvo na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne i padavine će se tokom noći na petak proširiti na cijelu zemlju. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari juga na zapadu, jugozapadu i centralnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30°C.

U petak 13.9.2024. u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć i snijeg. Prije podne jakog juga može biti na području Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu Bosne vjetar je sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 11 i 18°C, na jugu zemlje od 18 do 25°C.

U subotu 14.9.2024. pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U Bosni će padati slaba kiša, većinom se očekuje u sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 18 do 23°C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prenosi Novi.

Facebook komentari