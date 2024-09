Objavljena prognoza do utorka – bit će i kiše i sunca i grmljavine

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 11; Ivan Sedlo, Sokolac 13; Bihać, Drvar, Livno 15; Bugojno, Sarajevo 16; Jajce, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Zenica 17; Široki Brijeg, Tuzla 18; Banja Luka, Gradačac, Trebinje, Zvornik 19; Bijeljina, Mostar, Neum 21; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 2 hPa je niži od normalog i lagano raste.

Bioprognoza: Nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom će usloviti relativno nepovoljnu biometeorološku sliku širom zemlje, te može negativno uticati na raspoloženje i radni elan kod osjetljivih osoba. Tegobe kod hroničnih bolesnika bi mogle biti izraženije. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti i prikladno se odjenuti.

Danas će u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne preovladavati sunčano vrijeme. U ostatku zemlje jutro pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima zapadnim i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 °C. U Sarajevu jutro pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka oko 29 °C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 °C.

U nedjelju sunčano uz postepeno naoblačenje do kraja dana. U večernjim satima kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u noći sa nedjelje na ponedjeljak širom zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje u većini područja, osim u sjevernim područjima Bosne gdje se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, uglavno, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 26 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

