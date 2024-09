Očekuje nas pakleni početak septembra: Zahlađenja još nigdje na vidiku

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 11; Bjelašnica, Bugojno i Srebrenica 14; Drvar, Jajce i Livno 15; Ivan Sedlo i Zenica 16; Banja Luka, Bihać, Doboj, Sanski Most i Sarajevo 17; Bijeljina, Prijedor, Široki Brijeg i Tuzla 18; Gradačac 22; Trebinje 24; Mostar 25; Neum 27°C.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 37°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Biometeorološke prilike će biti pod uticajem stabilne atmosfere. U najtoplijem dijelu dana, osjetljive skupine ljudi bi se mogle žaliti na umor i manjak energije. Savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, naročito hroničnim bolesnicima s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima. Uz laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu kože i očiju od štetnog UV zračenja, tegobe će se lakše podnositi.

Objavljena je prognoza do petka:

U utorak 3. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno uz jači razvoj oblačnosti su mogući pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

U srijedu 4. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno uz jači razvoj oblačnosti su mogući pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C.

U četvrtak 5. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno uz jači razvoj oblačnosti su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C.

U petak 6. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prneosi Radiosarajevo.

