Ljeto se ne predaje: Danas temperature i do 38 stepeni

Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

Sutra nas očekuje sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 37 °C.

U srijedu je sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 °C, prenosi Hayat.

