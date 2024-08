Suša ne prolazi, hoće li početak septembra donijeti promjene?

Iako je osmi mjesec na izmaku, vrućine ne popuštaju. U ovom slučaju se obistinila i ona narodna izreka “Kakav je avgsut na početku, takav će uglavnom biti i do kraja.”

Narodni “meteorolozi” pratili su i mravinjake u ovom mjesecu, pa kažu: “Što veće hrpe mravi u avgustu nabacaju, to jaču zimu prorokuju.”

Danas, 28. avgusta, širom BiH se očekuje više sunčanih sati, ali neće biti posve stabilno. U drugom dijelu dana mogući su kraći lokalni pljuskovi, ali od četvrtka se očekuje ponovo stabilizacija i blagi porast temperaturne vrijednosti zraka. Sunčano i stabilno prognozira se do kraja mjeseca.

I dalje natprosječno toplo

Minimalne temperature zraka varirat će između 16°C i 22°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 25°C. Najviše dnevne uglavnom između 28°C do 34°C, na jugu i sjeveru zemlje do 36°C. Od četvrtka 29. avgusta maksimalne temperature u našoj zemlji do 38°C.

Prema srednjoročnoj prognozi FHMZ-a, s početkom septembra preovladavat će pretežno sunčano vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću. Od utorka (03.09.) mogući su popodnevni lokalni pljuskovi.

Više uslova za padavine prema trenutnim sinoptičkim materijalima bit će u centralnim i sjevernim područjima zemlje. Temperature zraka i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine.

Suša u cijeloj zemlji

Kako je navedeno u sedmičnom agrobiltenu RHMZ-a RS, zbog nepovoljnih agrometeoroloških uslova tokom ljetnih mjeseci ubrzani su procesi zrenja jarih usjeva. Berba ranih hibrida kukuruza u pojedinim područjima već je počela, kao i žetva suncokreta, ranije nego što je to uobičajeno.

Dospjele padavine tokom prošle sedmice samo su djelimično popravile stanje vlage u zemljištu, ali su bile zanemarljive za poljoprivredne usjeve i da podmire nedostatak vode u dubljim slojevima. Sušni uslovi preovladavaju na cijeloj teritoriji BiH.

Visoke temperature zraka pogoduju za intenzivniju pojavu biljnih štetočina, te su uticale na ubrzani razvoj jabukinog smotavca. Breskvin smotavac u odsustvu svog glavnog domaćina (uslijed završene berbe bresaka) nastavlja dalji razvoj na plodovima jabuke, piše Agroklub.

