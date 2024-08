Danas s radom prestaje Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Selma Bajraktarević, uposlenica NUBBiH, kazala je da “uposlenici nisu rušitelji državnih institucija već njihovi čuvari”, ali da zbog teške situacije u kojoj se nalaze više nemaju opcija.

Plaću nisu primili pet mjeseci, a sve su prilike da će ući i u šesti mjesec.

– Imamo obećanja, ali to je sve. Od dana 26. avgusta 2024. godine zaposlenici NUB-a obustavljaju pružanje usluga do daljnjeg. Mi zakonski nemamo osnov da ne dolazimo na posao, ali kako ćemo organizovati dalje svoje radne aktivnosti to ćemo još vidjeti. Za sve ostale odsgovore morat ćemo kontaktirati Vladu KS, Vladu FBiH i Vijeće ministara – oni su ti koji od ponedleljka preuzimaju stvar, kazala je Bajraktarević za N1.

Iz Vlade FBiH su im dali obećanje i navode da već rade na rješavanju specijalnog zakona, ali to će, kaže Bajraktarević, potrajati. Predali su potrebnu dokumentaciju.

Skoro dva mjeseca uposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke očajnički pokušavaju privući pažnju kako nadležnih, tako i javnosti i alarmirati za spas ove institucije. Ključni problem – nedostatak novca za rad, za plate uposlenika i za brigu o bibliotečkom fondu.

U Kampus Univerziteta u Sarajevu danas u 10 sati će biti održana i konferencija za novinare povodom obustave rada NUB-a, prenosi Avaz.

Facebook komentari