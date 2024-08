Kiša ugasila požare, ali problem nije riješen: Federacija i Crna Gora zajedno kupuju letjelice?

S prvom jačom kišom, kao što to obično biva, dramatični požari koji su pustošili dijelove države odlaze u zaborav, a problem nedostatka letjelica specijaliziranih za njihovo gašenje tek nakratko bude aktueliziran,piše Avaz.

Najglasnija obećanja da će kupiti ili unajmljivati zračne traktore (air tractor) i helikoptere davala je bivša Federalna vlada s Fadilom Novalićem na čelu. U naletu populizma, a pritisnuta vlastitim višegodišnjim najavama, čak je planirala, a potom preusmjerila 30 miliona KM za nabavku letjelica.

Bilo obećanja

Aktuelni premijer Nermin Nikšić oprezniji je u davanju takvih obećanja, ali tvrdi da će, iako se radi o problemu cijele države, Vlada FBiH preuzeti inicijativu za njegovo rješavanje.

– Nabavka letjelica za gašenje požara je složen posao. Ne radi se samo o novcu za kupovinu kanadera ili air tractora, jer da biste takve letjelice uputili na požarišta, morate imati obučene posade, pilote, mehaničare, osigurati prostor za skladištenje. Iz mog prvog mandata bila je ideja udružene investicije u projekt nabavke letjelica zajedno s Crnom Gorom. Letjelice bismo koristili i u Crnoj Gori i u BiH, po potrebi, a troškove nabavke i održavanja dijelili – kazao je Nikšić za “Avaz”.

Plaćamo ceh

Upozorava da i države koje imaju letjelice plaćaju ceh neodgovornosti pojedinaca, pa i onih koji namjerno izazivaju požare, te da je istovremeno važno raditi i na prevenciji.

– Meni je potpuno logično ponašanje opozicije kada je u pitanju kritiziranje vlasti. Nemam namjeru bilo kakve greške ili poteze aktuelne Vlade BiH pravdati onim što je radila i prethodna. To što oni nisu radili ništa na rješavanju ovog problema, pa su to brzo zaboravili, ne smije nam i neće biti opravdanje da ne uradimo sve što možemo da nabavimo letjelice za gašenje požara, ali to neće biti vođeno populizmom, već odgovornim traženjem rješenja za svaki problem koji imamo – dodao je Nikšić.

Praktično iz više razloga

– To je praktično iz više razloga, od rezanja troškova do brzine reakcije, jer bi letjelice s crnogorskog primorja u kratkom vremenu mogle reagirati i na ugroženim prostorima BiH. Vlada će još jednom razmotriti i ovu opciju – kaže Nikšić.

