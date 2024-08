BiH na udaru nevremena: Pogledajte kuda se kreću olujni oblaci

Nevrijeme je krenulo sa juga, odnosno jugozapada sa hrvatskog primorja i proširilo se Balkanom.

Kako pokazuje simulacija kretanja na meteo radaru, na udaru je skoro cijela BiH. Prema ovoj simulaciji, nevrijeme bi završilo između 21 i 22 sata u svim dijelovima BiH.

Inače, meteorolozi su za danas najavili mogućnost nevremena u poslijepodnevnim satima.

Jedno od mjesta u RS koje je olujno nevrijeme je već zahvatilo je Kotor Varoš.

Kako je ranije objavljeno u nedjelju poslijepodne očekuje se značajnije popuštanje toplotnog vala, na radost mnogih. Naoblačenje s padavinama najprije će zahvatiti zapadne krajeve, a tokom noći proširit će se i na ostala područja. Kiša se očekuje širom zemlje u ponedjeljak i utorak, s mogućnošću obilnijih padavina u nekim regijama, prenosi Novi.

Minimalne temperature zraka varirat će između 18°C i 24°C u Bosni, dok će na jugu Hercegovine dosezati do 26°C. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 34°C i 40°C. Od ponedjeljka, očekivane maksimalne temperature bit će između 24°C i 30°C, dok će u Semberiji dosezati do 34°C.

U periodu od 22. augusta do kraja prognoznog perioda, preovladavat će pretežno sunčano, ali nestabilno vrijeme, s mogućnošću kratkotrajnih padavina svakodnevno. Jutarnje temperature u Bosni će se kretati između 15°C i 20°C, a u Hercegovini do 23°C. Najviše dnevne temperature bit će od 27°C do 33°C, dok će na jugu zemlje dosezati do 36°C.

