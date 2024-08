Grad iz BiH zabilježio višu temperaturu i od Mostara: “Prži” se na 41 stepen

Temperature zraka izmjerene u 14.00 sati: Bjelašnica 22; Bihać 32; Sokolac 33; Livno 34; Neum, Prijedor i Sanski Most 35; Široki Brijeg i Srebrenica 36; Banja Luka, Bugojno, Drvar, Gradačac i Trebinje 37; Sarajevo, Doboj i Tuzla 38; Bijeljina, Mostar i Zvornik 40 i Zenica 41 stepen.

U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u Bosni uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Krajine, centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 40 stepeni, lokalno do 42.

U Sarajevu će biti prijepodne sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna oko 38 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prneosi Novi.

