Paklene vrućine širom BiH: Pogledajte koji grad je najtopliji

U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, a najveća temperatura u 15 sati zabilježena je u Mostaru gdje je izmjereno 40 stepeni celzijusa.

Temperature zraka u 14 sati (°C): Bjelašnica 22; Sokolac 32; Livno 34; Srebrenica, Sanski Most 35, Široki Brijeg, Bihać 36; Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka 37, Doboj 378; Neum, Zenica 39; Mostar 40;

Sutra, 14. jula, u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 29, a dnevna od 34 do 42 stepena, prenosi Hayat.

U ponedjeljak 15.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 33 do 38, na jugu 41 stepen.

U utorak 16.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u ponegdje na istoku i sjeveru Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 29, a dnevna od 34 do 41 stepen.

U srijedu 17.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu 39 stepeni.

