Zabrana upotrebe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima FBiH stupila na snagu, u RS se još ne razmatra

Na žalost pušača, ali na radost onih drugih, nema više upotrebe cigareta u zatvorenim javnim objektima. Do sada mnogi su vjerovali da će zabrana ostati mrtvo slovo na papiru. Sada, nisu sigurni kako će se ona implementirati.

Određene mjere su neophodne, ukoliko je riječ o objektima do 50 metara kvadratnih koji će ostati označeni kao pušački.

“Ventilacioni sistem mora biti skroz odvojen od primarnog ventilacionog sistema kako ne bi došlo do miješanja zraka, vrata od prostora za pušenje moraju biti automatska vrata koja se zatvaraju sama, kako ne bi ostajala otvorena i kako se ne bi razmjenjivao vazduh”, rekla je Jasmina Čekrić, PROI.

Jedna od najvećih zamjerki ugostitelja jeste što zakon nije donijet na državnom nivou. Jer dok ste na teritoriji Republike Srpske u ugostiteljskim objektima možete koristiti duvanske proizvode, no, par metara niže, čim stignete na teritoriju FBiH, zabrana korištenja duvanskih proizvoda stupa na snagu. Sve će to uticati na zaradu, poručuju ugostitelji.

“Znači u Lukavicu, Istočno Sarajevo, Pale može svako da ode idemo mi i sada, ali sad imamo razlog više da tamo trošimo, opustimo se. Gore Distrikt Brčko nije donio Zakon, Posavina je sva naslonjena gore”, rekao je Amir Hadžić iz Udruženja hotelijera i restoratera BiH.

U Republici Srpskoj za sada se ne govori o ovakvim mjerama. Ali, ukoliko bi se iste uvele, kaže ugostitelj Miljan Lale, zasigurno bi ostavile traga,piše

“Generalno dijelim mišljenje sa kolegama iz Sarajeva, ugostiteljima, to će sigurno uticati na samo poslovanje nas ugostitelja. Mislim da vlasti trebaju dozvoliti da se ugostitelji sami izjasne da li žele ili ne žele da se puši u njihovom objektu”, rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Miljan Lale.

Sa ugostiteljima, saglasna i struka. Negativne ekonomske posljedice su neminovne.

“Ja se bojim da ćemo time izazvati probleme kod malih preduzetnika koji su vlasnici tih kafića i restorana, bojim se da će gubitak klijentele te vrste ne samo domaćih turista nego i gostiju izazvati ozbiljne probleme u tom sektoru”, rekao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović,piše N1

No, ne preostaje ništa drugo nego poštovati nove odluke. Ili, platiti kazne. Pravna lica do 5 hiljada, odgovorna do hiljadu, a fizička lica.

