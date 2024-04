Ko je Vanessa Frazier koja je lupila šakom o sto zbog Vučića u UN-u?

Predstavnica je stalne misije ove zemlje u UN-u od januara 2020. Diplomatskom koru pridružila se još kao studentica diplomatije 1992. godine.

Dvije godine kasnije postavljena je na mesto prvog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Malte.

U Ministarstvu je prvo bila zadužena za Sjedinjene Države, a potom je radila u departmanu za Mediteran, piše RSE.

Imenovana je za ambasadoricu za migracije, a kasnije i za vršioca dužnosti stalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova.

Bila je ambsadorica Malte u Belgiji, Luksemburgu i NATO pre nego što je u oktobru 2013. imenovana za ambasadoricu u Italiji.

U Rimu je također bila akreditovana u San Marinu i tijelima UN-a sa sjedištem u Rimu.

Službovala je u malteškim ambasadama u Washingtonu, dvaput u Rimu, Londonu, Briselu i New Yorku.

Na sjednici Vijeća sigurnosti UN o Kosovu došlo je do verbalnog duela između predsjedavajuće Vanesse Frazier i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Frazier je dala riječ Vučiću naglašavajući da i on i kosovska predsjednica Vjosa Osmani imaju po tri minuta kako je dogovoreno.

Kada je Vučić izgovorio da nije tako dogovoreno, “ali da nema veze”, Frazier mu je odgovorila da jeste tako dogovoreno.

Na Vučićevo insistiranje da nije dogovoreno, na snimku se čuje kako Frazier udara šakom o sto.

Frazier je tada navela da joj je njena zamjenica rekla da je to dogovoreno sa srpskim predsjednikom, dodajući da “ne dozvoljava da njena zamjenica bude predstavljena kao lažov”.

Dalje Vučićevo objašnjavanje je prekinula riječima “hvala gospodine predsjedniče, imate tri minuta”.

Dobitnica je više priznanja i nagrada.

Francuska vlada joj je 2013. dodijelila Nacionalni orden za zasluge zbog njenog rada tokom revolucije u Libiji.

Također su je ordenom odlikovale italijanska vlada (Gran Croce of the Italian Medal of Honor) i brazilska (Gran Croce Medal of Honour).

Američka nevladina organizacija “Ženska grupa za vanjsku politiku” je Vanesu Frazier 2020. proglasila za “Ženu koja oblikuje vanjsku politiku”.

Evropski institut za rodnu ravnopravnost izabrao je 2013. za “Ženu koja inspiriše Evropu”.

Aktivna je u međunarodnoj mreži lidera International Gender Champions, koja podstiče rodnu ravnopravnost.

Dobitnica je i nagrade Ambasador Alfred Zarb za životno diplomatsko dostignuće, najvećeg priznanja koje Ministarstvo vanjskih poslova Malte dodjeljuje svojim ambasadorima.

Studirala je na Luther koledžu u Sjedinjenim Državama gdje je stekla diplomu iz poslovnog menadžmenta i francuskog jezika.

Potom je stekla i master iz diplomatskih studija na Univerzitetu na Malti, sa fokusom na međunarodno pravo,pišu Vijesti

Ovaj koledž joj je 2019. godine dodijelio počasni doktorat kao priznanje za njena dostignuća u karijeri.

Volontirala je za Crveni krst u Washingtonu, kao i za Mentor Fondaciju i Nacionalno društvo za sprečavanje okrutnosti prema deci.

Bila je nacionalni prvak u judou i majka je dvoje djece.

