Izbjegnite manijake: Znakovi upozorenja koje ne smijete ignorisati kod muškaraca

Ossiana Tepfenhart prošla je kroz niz veza te složila vodič o tome kako prepoznati ‘crvene zastavice’ kod muškaraca tijekom i prije veze. Naime, brojne veze kroz koje je prošla dale su joj uvid u to kakvih sve muškaraca ima te sada donosi listu zanimljivih karaktera i potencijalnih loših odnosa.

Znakovi upozorenja koje ne smijete ignorirati kod muškaraca, prema Tepfenhart:

1. On vas tjera da se obvežete brže nego što vam to odgovara

– Pronaći tipa koji se predstavlja kao odan i spreman za brak može se razumljivo činiti sjajnim. Međutim, ostaje činjenica da su me mnogi dečki s kojima sam hodala prisiljavali da im se posvetim ne zato što su me voljeli, već zato što su me htjeli zatvoriti. Muškarci koji su to učinili često vas vide kao svoje vlasništvo ili kao nekoga koga bi lakše mogli kontrolirati ako osjećate da ste se posvetili tome da veza s njima funkcionira – objasnila je.

2. Hvali se svojim viteštvom

To je znak upozorenja, ističe Tepfenhart.

– Dečki koji često govore o viteštvu (naravno, ne uvijek) čine to jer su stvarno dobri dečki. Ovakvi muškarci ne vide žene kao svoje partnerice, već kao objekte koji postoje samo da bi pružili usluge za njihovo zadovoljstvo – tumači.

3. Ima neobično blizak odnos sa svojom majkom

– Oh, vjerujte mi, volim vidjeti tipa koji je u pristojnim odnosima sa svojom mamom. Ali ovdje se ne radi o tome. Kad kažem da bi muškarčev odnos s majkom mogao predstavljati crvenu zastavu, govorim o onom čiji odnos s majkom uključuje neprikladnu razinu bliskosti, uključujući i to što se ponosi time i sebe naziva maminim dječakom – veli.

Obično ubrzo postaje jasno da njegova majka ima previše kontrole nad njegovim životom.

– O, mogu iskreno reći da su to neki od apsolutno najgorih dečkiju koje možete zamisliti – dodala je Tepfenhart.

4. On je samoproglašeni ‘staromodan tip’

– Želite li biti bosi i trudni, zaglavljeni u kuhinji do kraja života? Jer to je ono što mnogi frajeri, koji se ponosno deklariraju kao ‘staromodni’, zapravo žele od svojih potencijalnih žena – navodi.

Dečki koji snažno vjeruju u hiper-tradicionalne rodne uloge imaju tendenciju biti ženomrsci te ih kontrolirati. Oni često samo prikrivaju svoj kompleks superiornosti pod izgledom ‘dobrog staromodnog dečka’.

5. Često vas obasipa darovima

– Živimo u doba kada mnogi dečki koji to rade čine to jer očekuju nešto od vas zauzvrat. Doista je, doista tužno što toliko muškaraca zapravo misli da se ljubav i intimnost mogu kupiti – veli.

No, dodaje kako treba znati kad su darovi iskreni te da je dobro prepoznati kad iza njih nema nekog tajnog plana.

6. Ima tragičnu povijest kada su u pitanju njegove prošle veze

– Shvatila sam da su mnogi muškarci koji govore o tome da su imali strašne bivše često bili pravi zlostavljači te da su za sve oni krivi. Osim ako ne želite slušati njihove klevetničke izjave sljedećih godinu dana, preskočite tog tipa – navodi.

7. Puno priča o tome kako je fin dečko

Ovo je ovih dana postao de facto znak upozorenja, ali istina je da neke žene još uvijek padaju na to.

– One to čine jer im drugi sugeriraju da mu barem daju priliku. Žene se često nađu u ovoj poziciji jer žele izbjeći da izgledaju plitko – tumači.

8. Nikada nije proživio buntovnu fazu

– Iskreno vjerujem da osoba treba imati divlju fazu kako bi je izbacila iz svog sustava i naučila nešto o sebi. Ako se nikada nije pobunio, na kraju će se zamjeriti svima. Ogorčenost može dovesti do zlostavljanja u odnosima i tko kaže da na kraju svega neće odbaciti upravo vas? – priča Tepfenhart.

9. Pretjerano je privržen i stalno vam daje komplimente

Iako bi to mogla biti njegova osobnost, ovo bi također mogao biti znak ‘ljubavnog bombardiranja’.

– ‘Ljubavno bombardiranje’ je taktika emocionalnog zlostavljanja koja u osnovi služi kako bi se žrtva osjećala vezanom za svog zlostavljača. Ono djeluje tako što čini da se ljudi osjećaju dobro… a zatim povlači tu naklonost kao način da vas natjera da učinite ono što on kaže – objasnila je Tepfenhart. prenosi 24sata

10. Voli pričati cool priče u kojima je on junak

– Naravno da voli. Svi to čine. Ali stvar je u tome što u većini slučajeva ljudi koji su zapravo pristojna ljudska bića nemaju potrebu stalno govoriti o tome kakva su izvanredna ljudska bića. To je klasično narcisoidno ponašanje – veli.

11. Želi da svaku sekundu svakog dana provodite s njim

– Pretjerano privrženo ponašanje nije privlačno. Muškarci često očekuju da će provoditi puno vremena zajedno, a ono što zapravo žele jest izolirati svoju partnericu od drugih ljudi. Čak i ako vaša izolacija koja slijedi nije namjerna, to je često znak očaja i nedostatka zdravih granica s kojima se uskoro više nećete htjeti nositi – objasnila je.

12. Odmah vas želi upoznati sa svojom obitelji

Ovo bi moglo biti žuto svjetlo u nekim kulturama, ali u većini zapadnih kultura ovo je potencijalna crvena zastavica.

– Ili prebrzo postaje preozbiljan (vidi točku broj jedan gore) ili je previše vezan za svoju obitelj (vidi točku broj tri). To jednostavno ne sluti na dobru zajedničku budućnost – ističe.

13. On je super pozitivan i otvoreno kaže da neće tolerirati dramu ili negativne ljude

Svi volimo kad je netko optimističan, no kad je stalno previše sretan ili se čini kao da ima čudan korporativni osmijeh, nešto tu ne valja.

– Naime, velike su šanse da koristi tu neautentičnu pozitivnost da manipulira drugima. Kad dečko odgovori na vaše opravdane izraze emocija tako što vas posrami jer niste pozitivni ili vam kaže da ne želi biti s nekim tko ima dramu u životu, ono što zapravo govori jest da želi da se veza vrti oko njega. Ne može se zamarati slušanjem vaših potreba – veli.

Kad počnete biti iskreni s njim, vrlo je vjerojatno da će vas brzo odbaciti, bez obzira na to koliko ste dugo s njim.

14. On je duboko religiozna osoba (a vi niste)

– Iako postoje neki legitimno pobožni ljudi, postoje i mnogi ljudi koji koriste ono što kažu da su njihova vjerska uvjerenja kao izgovor za zlostavljanje, kontrolu ili čak prevaru ljudi. Dobro pravilo koje sam naučila je da ljudi koji su istinski dobri, vjerni ljudi neće se truditi drugima nametnuti svoja uvjerenja, niti će ih posramljivati, osuđivati ili im zagorčavati živote jer ne vide stvari isti način – objasnila je.

15. Njegovo ponašanje redovito uključuje djetinjaste manire

Ovo može biti simpatično u malim dozama, ali nije simpatično ako se ponaša kao takva beba do te mjere da ne želi kontrolirati svoju potrošnju, izbija bijes kad ne ide po njegovom ili se ne želi maknuti iz kuća njegovih roditelja, piše Your Tango.

